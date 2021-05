Wat kopen we voor mam? Bloemen, ontbijtbox en ‘De zevende zus’

Waar komt Moederdag vandaan?



Waar komt het fenomeen Moederdag eigenlijk vandaan? Het vereren van moeders is een traditie die teruggaat naar het oude Griekenland waar Rhea, de moeder der goden, al met speciale ceremonies werd vereerd. Moederdag zoals wij die kennen, ontstond ruim een eeuw geleden in de Verenigde Staten waar een zekere Anna Marie Jarvis in 1908 de eerste Moederdag organiseerde om haar overleden moeder Ann te herdenken die in de Amerikaanse Burgeroorlog voedsel en medicijnen had ingezameld voor hulpbehoevende moeders. In 1914 besloot president Wilson dat voortaan elke tweede zondag in mei ‘Mother's Day’ zou zijn, een nationale feestdag. Dat idee is sindsdien door veel landen over de hele wereld overgenomen. In 1924 kwam het fenomeen overwaaien naar Nederland. Dankzij de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde die campagne ging voeren voor Moederdag, in de hoop zo de bloemenverkoop in ons land te stimuleren. Met succes. Tot op de dag van vandaag is een bos bloemen het populairste moederdagcadeau.