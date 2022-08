‘We kregen een enveloppe met coördinaten; het bleek krakkemikkig Fries vakantiepark’

Vakantie met kleintjesEindelijk is het moment daar: de zomervakantie. Lekker samen met de kinderen eruit, genieten van elkaar en de vrijheid. Maar dan blijkt alles tegen te zitten en kom je uitgeblust in plaats van uitgerust weer thuis. Deze week: Iris Korpershoek verruilde een krakkemikkig vakantiepark voor een duurdere, waar haar zoon vervolgens gewond raakte.

,,Al jaren deden we steeds hetzelfde met vakanties, maar vorig jaar dachten we: het is tijd voor wat nieuws. Via een moeder van school deed ik mee aan een soort verrassingsvakantie, waarbij je niet vooraf weet waar je terechtkomt. Kost wat, maar wel een avontuur! We gaven onze voorkeuren en eisen door aan de tussenpersoon, kregen op de dag van vertrek een enveloppe met coördinaten en belandden op een net verbouwd vakantiepark in Friesland. Met zwemmeer, want dat moest van mijn drie zoons van 9, 5 en 2. Zelf was ik toen zwanger van zoon nummer vier.”

Testje doen

,,Na één blik op het meertje wist ik eigenlijk al genoeg. Het zag er smerig uit, en was niet meer dan een plas stilstaand water. Of het veilig was om in te zwemmen, wist de eigenaar niet zeker. Hij zou misschien morgen wel een testje gaan doen, liet hij weten. Met de nadruk op: misschien. Ik moest mijn jongens dus mededelen dat er voorlopig niet gezwommen ging worden; ik stond meteen 10-0 achter. Ze waren bloedchagrijnig.”

,,De accommodatie zelf was ook nogal bijzonder. Het was volgens de site flink verbouwd, maar we vonden het erg krakkemikkig. In de wc hing het behang half naar beneden, het huisje zat vol vliegen en muggen. Wat ik ook deed, ik kreeg die beesten niet weg. Het zou kindvriendelijk zijn, maar er zat een enge, steile trap in met treden om en om. Als zwangere vrouw durfde ik er al amper af. Het gereserveerde campingbedje voor onze jongste bleek een hele gekke maat te zijn. Hij kon zijn benen niet eens strekken. Twee nachten zat ik met hem op omdat hij niet wilde slapen, ondertussen vliegen van mijn voorhoofd meppend.”

Quote Die eerste dag kwam mijn oudste in het aquapark ten val en moest meteen naar het ziekenhuis met een heftige wond

Heftige wond

,,We hielden het toen vroegtijdig voor gezien, klaagden nog bij de tussenpersoon maar kregen geen compensatie. Ik was er helemaal klaar mee: na twee jaar corona konden we eindelijk weer op vakantie, betaalden flink wat euro’s en dan dit. Eenmaal thuis regelde ik nog een lang weekend op een duur park in Nederland, in een comfortabel huisje. Ik werd er wat onpasselijk van de honderden doodgeslagen muggen op de muur, inclusief bloedspatten. Ik liet het los; er was in ieder geval een tof aquapark op de zwemplas. De kinderen vonden het geweldig.”

,,Maar: die eerste dag al kwam mijn oudste in dat aquapark ten val, bleef met zijn arm in een lus hangen en moest meteen naar het ziekenhuis met een heftige wond. Het was niet gebroken, maar een jaar later heeft hij nog steeds pijn en bewegingsproblemen. Als moeder van jongens ben ik wel wat gewend, er is altijd wat. Je krijgt mij niet zo snel gek. Maar die zomervakantie van vorig jaar was echt rampzalig. En knetterduur dus al met al. Voor het park van dit jaar heb ik extra research gedaan naar het zwemmeer, en voor de zekerheid wilde ik er ook een goed zwembad bij. Zwembroeken aan en gaan met die mannen.”

