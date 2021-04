‘We zijn al dolgelukkig als we tien minuten in alle stilte een kop koffie kunnen drinken’

PodcastIn de podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (41), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. Vandaag: ‘Tranen van geluk’

De laatste aflevering van dit seizoen sluiten de veertigers graag optimistisch af. Met geluk. Tranen van geluk welteverstaan, waar krijgen ze die van. En wanneer zijn Jet, Wytske, Manuel en Sander het meest gelukkig geweest in hun leven? En is er een recept voor geluk?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Hoe senieler ik word, hoe gelukkiger ik ben”, zegt Jet. ,,Je wil straks naast mij wonen in een bejaardentehuis, hoor. Gaan we de hele dag geintjes uithalen.” ,,Oh, ik reserveer meteen een plek naast jou”, zegt Wytske meteen, ,,Daar verheug ik me nu al op.”

Kleine dingen in het leven

,,Ik ben echt heel blij dat ik mijn geluk niet afmeet aan materie”, zegt Wytske. ,,Dat heb ik leren inzien door mijn vader. Die zat net bij het Leger des Heils en ik vroeg hem uit de grond van mijn hart: maar hoe kan je nu gelukkig zijn?’ Hij vertelde me dat hij die ochtend vroeg de natuur was ingelopen, de dauw boven het water zag hangen en de vogels in alle vroegte hoorde zingen, en dat ie daar toch echt gelukkig van werd. En daar zou ’t m wel eens in kunnen zitten.”

De kleine dingen in het leven, daar zijn alle veertigers het wel over eens, zijn de dingen waar het diepste geluk in kan worden gevonden. Het heeft niets met status of bezit te maken. ,,Vroeger leek ik meer nodig te hebben dan nu”, zegt Sander. ,,Nu zijn we dolgelukkig als we 10 minuten in alle stilte een kop koffie kunnen drinken voor ons huis in de zon. Of als de kinderen een haf uur later wakker worden. Als je me dat vroeger had gezegd, had ik je uitgelachen.”

Quote IK kan intens genieten van vrijwel alles sinds ik mijn grote liefde ontmoette Jet Sol

Kinderen

Manuel kan diep ontroerd raken van zijn zoontje die hem een fijne werkdag toewenst nadat zijn zoontje net is ontwaakt uit een nachtmerrie. ,,Dan heb ik wel tranen van ontroering in mijn ogen staan. Bij kinderen valt alles in het niet, als die gezond en gelukkig zijn, is dat echt een groot geluk. Echter is het ook wel eens zoeken naar dat geluk als perfectionist, zegt Manuel, dat maakt het wel eens knap lastig.

Jet kan intens genieten van vrijwel alles sinds ze haar grote liefde ontmoette. Dat begint al als hij naakt de douche uit komt lopen. Door hem kon ik rust en balans vinden. Vervolgens somt ze een waslijst op van dingen waar ze gelukkig van wordt. Waar ze aan toevoegt dat geluk blijkbaar met de dommen is. Sander zegt wel eens jaloers te zijn op mensen zoals Jet die ‘emotioneel incontinent zijn’, omdat hij dat zelf niet zo makkelijk kan.

Maar het recept voor geluk? Dat zou dan misschien wel eens kunnen zitten in het eten dat Jet weer op tafel had gezet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.