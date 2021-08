Weer naar school: ‘Wees in eerste schoolweek niet te streng’

Deze school biedt al 15 jaar plek aan schooluit­val­lers: ‘Binnen drie maanden zag ik mijn eigen kind weer terug’

11 augustus De Vrije Ruimte in Den Haag viert volgend jaar het 15-jarig jubileum. Het is de enige school in de wijde omtrek waar kinderen zelf mogen bepalen wat ze willen leren. Uitvallers in het reguliere onderwijs bloeien hier weer op, vertellen ouders en kinderen. ,,Elva kwijnde weg.”