Werkdruk in opvang: 'Soms denk ik halverwege de dag: dit kind heb ik nog niet geknuffeld'

CNV en werkgevers sluiten cao-deal kinderopvang, stakingen FNV gaan gewoon door

24 juni Vakbond CNV Zorg & Welzijn en de werkgevers in de kinderopvang hebben definitief een cao-deal gesloten. Weliswaar zonder de FNV, die al estafettestakingen heeft aangekondigd. Binnenkort willen de betrokken partijen in gesprek met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over vermindering van de regeldruk.