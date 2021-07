Wie nog op zomerkamp wil, moet snel zijn: ‘Nooit zo vroeg uitverkocht geweest’

Ongekookte pasta en bubbeltjes­plas­tic: deze kinderop­vang is speelgoed­vrij

18 juni Loop een gemiddelde kinderopvang binnen en je struikelt over rondslingerende blokken, auto’s of ander speelgoed. Zo niet bij kinderopvang De Imme uit Apeldoorn. Hier werken ze met een speelgoedloze proef: bubbelplastic is de nieuwe raceauto, ongekookte pasta is het nieuwe poppenhuis.