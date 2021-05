Worden er echt meer baby’s geboren met volle maan?

BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda, je wordt niet zwanger als je borstvoeding geeft en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: tijdens volle maan worden meer baby’s geboren.

In het geboortehotel in het HagaZiekenhuis in Den Haag worden gemiddeld drie baby’s per dag geboren. ,,Maar soms hebben we geen enkele geboorte en soms zijn het er wel acht”, zegt regiomanager Liesbeth Brakenhoff van de verschillende geboortehotels in deze regio. ,,En het gekke is, ook bij andere geboortehotels en bij de kraamzorg is het op die nachten heel erg druk.’’ Zorgt de volle maan voor zo’n geboortegolfje? ,,Dat wordt gezegd”, zegt Brakenhoff. ,,Net als dat het druk kan worden als het stormt.” Brakenhoff denkt dat het gewoon toeval is.

Quote Als de verloskun­di­ge ’s nachts na de geboorte buiten loopt, zal ze eerder de volle maan zien dan een kleinere maansikkel Theo Jurriens, sterrenkundige

Optische illusie

Sterrenkundige Theo Jurriens, verbonden aan de Universiteit Groningen, deed daar onderzoek naar. Van zo’n 60.000 studenten vroeg hij, anoniem, de geboortedata op. Wat bleek; iedere dag worden ongeveer evenveel baby’s geboren. Daarbij ontdekte de hoogleraar een uitzondering; op zondag worden 10 procent minder kinderen geboren. ,,Een zondagskind is dus echt bijzonder.’’ Een verklaring heeft hij daar niet voor.

Hoe komen we dan aan die hardnekkige mythe dat tijdens volle maan meer baby’s ter wereld komen? Dat is eigenlijk een optische illusie. ,,De dagen voor volle maan, groeit deze heel langzaam. De maan is nog niet vol, maar het verschil is voor de leek niet te zien’’, zegt Jurriens. Dat geldt ook voor de dagen daarna. In totaal zes nachten lang lijkt het, met het blote oog, volle maan. En Jurriens heeft nog een verklaring; de volle maan valt gewoon op. ,,Het is een opvallend object aan de hemel. Als de verloskundige ’s nachts na de geboorte buiten loopt, zal ze eerder de volle maan zien dan een kleinere maansikkel. Het is een stukje perceptie.’’

Quote ’s Avonds of ’s nachts liggen de kinderen op bed, komt de moeder tot rust en kan de bevalling beginnen Liesbeth Brakenhoff, regiomanager geboortehotels

Nachtelijke bevalling

De maan zelf heeft dus geen invloed, maar uit onderzoek onder 5 miljoen geboortes tussen 2005 en 2014 van het University College in London blijkt wel dat de meeste baby’s ’s nachts worden geboren. Meer dan de helft van alle geboortes vindt plaats tussen 01.00 uur ’s nachts en 07.00 uur ’s ochtends met een piek om 04.00 uur. Hoe komt dat? Hoofdonderzoeker Peter Martin verklaarde dat vanuit de evolutie. Onze voorouders leefden in groepen. Overdag trokken zij eropuit. ’s Nachts zaten ze bij elkaar om te rusten. Een nachtelijke bevalling leverde dus meer bescherming op.

Brakenhoff hoorde nog een mogelijke verklaring. ,,Vooral als de moeder een tweede, derde of vierde kind verwacht heeft ze het overdag druk. ’s Avonds of ’s nachts liggen de kinderen op bed, komt ze tot rust en kan de bevalling beginnen. Een keizersnede vindt juist wél overdag plaats, bleek uit hetzelfde onderzoek. ‘De kantoorbevallingen’, noemt Brakenhoff deze. ,,Als je een bevalling kan plannen, doe je dat bij voorkeur niet in het weekend.’’

Tientallen jaren geleden werden de meeste baby’s geboren in april en september. ,,De piek in april werd veroorzaakt door de bouwvak, waarbij veel gezinnen op vakantie waren’’, zegt Jurriens. ,,Die van september is te herleiden tot de donkere dagen met kerst.’’ Deze twee pieken zijn inmiddels verdwenen, zegt hij. En hoe zit het nu met corona? Zorgt dat voor meer coronababy’s en – bevallingen? ,,We weten nu al dat het in augustus heel erg druk wordt’’, zegt Brakenhoff. Deze baby’s zijn verwekt in november, net voor de tweede lockdown toen we meer thuis zaten. ,,Maar het wisselt heel erg’’, zegt de regiomanager. ,,Eigenlijk net als altijd.’’

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

“De bevalling van een baby wordt door veel moeders als iets ontzettend moois gezien. Maar wat voor de ene moeder een roze wolk is, is voor de ander een traumatische ervaring.” Gynaecoloog Claire Stramrood van het Amsterdams Medisch Centrum legt in haar college bij de Universiteit van Nederland uit hoe dat is te voorkomen.