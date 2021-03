X Factor-ster vergeet kinderen van school te halen na maanden wennen aan thuisles

Haar zoons Zachary (12) en Leighton (8) kregen de afgelopen maanden thuis les vanwege de lockdown, maar maandag gingen de scholen in Engeland weer open. Stacey, tegenwoordig vooral populair als tv-persoonlijkheid, moest daar duidelijk nog even aan wennen.

Zij was in de tuin aan het spelen met haar jongste telg Rex (1), toen de school belde om te vragen of ze haar zoons kon komen halen. ,,Kan iemand van jullie me alsjeblieft zeggen dat je vandaag ook je kinderen bent vergeten?’’ grapte ze in een video op Instagram, voor het oog van haar 4,1 miljoen volgers.