Yvonne (32) heeft MS en wil graag meer hulp van haar puberzoon: 'Verwacht ik te veel?’

goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Yvonne (32) is chronisch ziek en zit in dilemma of het eerlijk is haar puberzoon meer te belasten met huishoudelijke taken.

,,Twee jaar geleden kreeg ik de diagnose MS”, begint Yvonne. ,,Mijn evenwicht ging daardoor heel snel achteruit, waardoor ik bijvoorbeeld de ramen niet meer kon lappen. Mijn man heeft daarom veel huishoudelijke taken overgenomen. De rollen in het gezin moesten herzien worden door mijn diagnose.” Yvonne heeft twee kinderen samen met haar man. ,,Een puber van vijftien en een zoontje van vijf. Met name mijn oudste zoon draagt steeds meer bij in het huishouden, ook omdat het niet anders kan.”

Twee taken per dag

De puberzoon van Yvonne heeft twee huishoudelijke taken per dag. ,,Onder andere het vuilnis wegbrengen is een van zijn vaste taken. Soms zou ik meer willen vragen dan die twee taken, maar ik twijfel of ik dan niet te veel van hem verwacht.” Ze zou hem graag meer kleine taken toebedelen. ,,Ik wil hem niet vragen het hele huis te dweilen, maar wel of hij bijvoorbeeld een handje kan komen helpen in de keuken. Volgens mij is dat ook goed voor onze band en zijn zelfstandigheid.”

Babysitters vertellen de gekste huisregels die ze tegenkwamen aan Ouders van Nu. ‘Of ik de meiden in bad wilde doen, vroegen ze. Tuurlijk. Maar ik moest dan zelf ook in bad, voor de veiligheid.’

De moeder stuit op steeds meer weerstand wanneer ze haar puberzoon om hulp vraagt. ,,Dan krijg ik gezucht of gemopper en dat vind ik soms lastig. Tegelijkertijd is hij wel benaderbaar en valt er goed met hem te praten.” Wanneer er een conflict ontstaat door de taakverdeling, neemt Yvonne even afstand. ,,Dan kan iedereen even afkoelen. Vaak ontstaat er daarna meer begrip.” Op dit moment denkt Yvonne dat ze niet meer van haar zoon verwacht dan een gezonde ouder, maar dat kan in de toekomst veranderen door haar ziekte. ,,Ik wil voorkomen dat ik hem dan ga overbelasten.”

Quote Bedenk dat het bij de leeftijd past dat pubers nooit zin hebben in taken. In vrijwel alle gezinnen komt dat voor Julia Koopmans

Steeds meer taken

Orthopedagoog Julia Koopmans begrijpt dat Yvonne hiermee worstelt. ,,Het is zoeken naar: Hoe ga je om met ziek zijn en in hoeverre kan ik mijn kind daarmee belasten”, begint ze. ,,Een kind van vijf kun je niet hetzelfde vragen als een kind van vijftien. Het formaat en de aard van de taken kun je afstemmen op de leeftijd.”

Voorop staat voor Koopmans dat meer bijdragen in het huishouden belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. ,,Niet alleen voor de groei van hun zelfstandigheid, maar ook voor het omgaan met verschillende verantwoordelijkheden. Taken als plannen en organiseren, maar ook het samenwerken.” Vooral gedurende de adolescentiefase is het goed om kinderen meer verantwoordelijkheden te geven in en om het huishouden. Zo kunnen ze later beter op eigen benen staan, legt Koopmans uit.

Quote Soms zou ik meer willen vragen dan twee taken per dag, maar ik twijfel of ik dan niet te veel van hem verwacht Yvonne

Pubers hebben nooit zin

Veel pubers hebben helemaal geen zin om te helpen. ,,Bedenk dat het bij de leeftijd past dat pubers nooit zin hebben in taken. In vrijwel alle gezinnen komt dat voor”, aldus de orthopedagoog. ,,Jongeren willen vaak alleen iets doen als ze er zelf zin in hebben of als er wat te halen valt.” Trek het je niet aan, stelt ze. ,,Probeer wel met je kinderen in gesprek te gaan over de inhoud van het takenpakket. Maak bijvoorbeeld een takenlijst om te laten zien wat voor taken er zoal zijn. Dan kun je samen met hen de taken verdelen en afstemmen op waar hun interesse ligt.”

Koopmans adviseert om oudere kinderen een of twee grote taken per week te geven, zoals bijvoorbeeld stofzuigen. ,,De rest van de week kunnen ze kleinere taken verrichten, zoals in Yvonnes geval bijvoorbeeld het vuilnis. Dat is heel realistisch. En vanaf een jaar of vijftien mag je zeker meer vragen dan alleen het vuilnis.”

Compensatiegedrag en schuldgevoelens

Kijk wel uit voor compensatiegedrag, stelt Koopmans. ,,Sommige kinderen hebben de neiging om juist heel veel te willen helpen als een ouder ziek is. Dan is het goed om als zieke ouder te kijken: waar vinden we het goed dat ons kind helpt, en waar stellen we een grens en vinden we het een taak die wij zelf als ouder moeten oppakken.”

Koopmans proeft wat schuldgevoel bij Yvonne. ,,Ik kan me goed voorstellen dat het heel ingewikkeld is. Probeer met je kind te blijven praten over jouw ziekte. Jij kunt daar zelf niets aan doen, het is iets wat het gezin overkomt. Daarom is het belangrijk de kinderen mee te nemen in het proces van ziekte. Als ouder ben je misschien geneigd je kind te veel te beschermen, maar je mag daar best met ze over praten. Hoe moeilijk dat ook is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.