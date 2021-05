Zeggen puistjes tijdens de zwangerschap iets over het geslacht van de baby?

BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda, grote buik, dan wordt het een grote baby en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: Heb je last van puistjes? Dan krijg je een meisje.

Puistjes, een droge huid, een volle bos haar of een zwangerschapsmasker. De huid verandert als je zwanger bent. Volgens de bakerpraatjes zou je bij veel puistjes een meisje krijgen, maar ‘dat zegt echt niets over het geslacht van de baby’, zegt dermatoloog en ontwikkelaar van huidverzorgingsproducten Marjolein Leenarts. ,,Dat is een fabel.’’

Toch krijgt niet iedere aanstaande moeder last van bultjes of pukkeltjes. ,,Dat heeft vooral te maken met aanleg’’, zegt Leenarts. Een goede voorspeller is of je ook meer last hebt van acne rondom de ongesteldheid. ,,Dan heb je meer kans dat je daar ook last van hebt tijdens de zwangerschap.’’ En had je als puber volop pukkeltjes, ook dan is de kans groter dat je acne krijgt. ,,Maar dat hoeft niet zo te zijn.’’

Quote Ook andere factoren hebben invloed zoals het seizoen, stress en het algehele gestel Marjolein Leenarts, dermatoloog

Meer pigment en zwangerschapsmasker

Vrouwen die eerder eczeem hadden, kunnen daar tijdens de zwangerschap meer last van krijgen. ,,Maar ook dat hoeft niet’’, zegt Leenarts. ,,Het kan eigenlijk alle kanten op gaan. Bij sommige vrouwen speelt eczeem of psoriasis meer op, bij andere vrouwen verbetert de situatie juist.’’ Dat kan zelfs per zwangerschap verschillen. ,,Ook andere factoren hebben invloed zoals het seizoen, stress en het algehele gestel.’’

Puistjes of een droge huid zijn niet de enige verandering. Zwangere vrouwen maken meer pigment aan. ,,Dat zie je aan de tepels, die worden donkerder’’, zegt Leenarts. Maar bijvoorbeeld ook aan de donkere lijn die vanaf de navel naar beneden loopt, de linea nigra. ,,Wat veel vrouwen niet weten is dat je ook meer moedervlekken kunt krijgen tijdens je zwangerschap en dat al bestaande moedervlekken donkerder kunnen worden.’’

Een vervelendere ‘bijwerking’ van dat pigment is het ontstaan van een zwangerschapsmasker. Donkere vlekken op de kin, neus en het voorhoofd. ,,De naam zwangerschapsmasker is eigenlijk verkeerd gekozen’’, zegt Leenarts. ,,Want deze vlekken komen ook enorm vaak voor zonder dat vrouwen zwanger zijn. Het gaat om een bepaalde gevoeligheid van de huid voor hormonen en hormonale veranderingen.’’

Quote Dat snelle uitrekken kan de huid niet altijd bijbenen. Daardoor ontstaan scheurtjes in de onderhuid Dermatoloog Marjolein Leenarts

Striae en zwangerschapsstrepen

De meest gevreesde huidverandering zijn de ‘zwangerschapsstrepen’ of striae, zegt de dermatoloog. ,,Dat snelle uitrekken kan de huid niet altijd bijbenen. Daardoor ontstaan scheurtjes in de onderhuid.’’ Niet gevaarlijk, maar veel vrouwen vinden het cosmetisch wel vervelend, zegt Leenarts. ,,In het begin zijn de strepen nog rood en vurig, na verloop van tijd worden ze minder zichtbaar.’’ Smeren helpt niet. ,,Als de strepen er al zitten, helpt geen crème. Maar ook het effect van smeren om striae te voorkomen, is niet bewezen.’’

Herstelt de huid weer na de bevalling? ,,Striae gaan nooit meer helemaal weg. Ook de moedervlekken blijven donkerder’’, zegt Leenarts. ,,Sommige vrouwen krijgen van die kleine rode bloedinkjes op de huid; spinnenkopjes. Soms gaan die weg, soms blijven ze.’’ De linea nigra vervaagt na de zwangerschap wel geleidelijk, net als meestal het zwangerschapsmasker. ,,Maar bij sommige vrouwen blijft het zichtbaar.’’ Het advies voor zwangere vrouwen is overigens hetzelfde als voor iedereen; goed smeren en tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon blijven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: