Zeinab wilde haar abortus omkeren met een overdosis progesteron

Waarom je beter geen wensballon­nen kunt geven tijdens de jaarwisse­ling: ‘Een ramp voor dieren’

Een wensballon versturen vlak voor de jaarwisseling is een leuk idee en attent gebaar. Toch dringen dierenambulances in de regio erop aan het níet te doen. Vooral vogels raken er in verstrikt, als zij vanwege het vuurwerk in paniek rondvliegen.

10:34