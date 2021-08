Ziekenhuizen weigeren vaker aanstaande moeders door drukte en personeelstekort

Is de oorzaak een coronageboortegolf, negen maanden na de winterlockdown? Lensveld meent dat er in haar praktijk in Maassluis niet per se meer zwangere vrouwen zijn. ,,In de zomer, negen maanden na de winter, is het altijd druk.’’ Arie Franx, hoogleraar verloskunde aan het Erasmus MC, durft ook geen uitspraken te doen over een geboortegolf ‘al is het op sommige plekken wel drukker dan anders’.