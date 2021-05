Zo help je een tiener nee te zeggen tegen roken: ‘Zorg voor motivatie van binnenuit’

Voor Sophie (47) heeft Moederdag een extra betekenis: ‘Eindelijk is mijn moeder er wél voor mij’

9 mei Sophie Zeestraten (47) was 5 toen haar moeder plotseling het gezin verliet. Tot haar 40ste had ze nauwelijks contact met haar, daarna volgde een langzame toenadering. Deze zondag vieren ze voor de derde keer Moederdag. ‘Hoe pijnlijk de herinnering ook is, ik snap dat ze de tijd niet kan terugdraaien.’