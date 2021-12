Zo voorkom je geruzie tijdens het kerstdiner: ‘Laat iedereen iets voorbereiden’

Hoe ontstaan familiaire problemen?

,,Ze vinden veelal hun oorsprong in onze jeugd. Een familie is een systeem waarin iedereen zijn eigen plek heeft. Ouders zijn de groten, kinderen de kleinen. De ouders geven en de kinderen ontvangen. Als dit systeem om wat voor reden dan ook niet goed functioneert, zie je dat vroeg of laat in het volwassen leven terug in de onderlinge relaties.