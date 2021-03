Zo zorgen ze er op de kinderopvang voor dat kinderen goed slapen

Volgens Janneke van Lummel, pedagoog en werkzaam bij Smallsteps kinderopvang, is voorspelbaarheid het toverwoord voor kinderen die (regelmatig) niet willen slapen. ,,De dagen op een kinderdagverblijf verlopen meestal volgens eenzelfde structuur. Daardoor wordt het voor kinderen vaak voorspelbaar wanneer er van ze verwacht wordt dat ze gaan slapen.” Thuis kun je dit ook zoveel mogelijk proberen te doen. ,,Bijvoorbeeld eerst een filmpje kijken, daarna avondeten, dan nog even een halfuurtje spelen, in bad en vervolgens slapen. Vervolgens doe je – net als op het kinderdagverblijf – een standaard bedritueel. Bijvoorbeeld schone luier, tandenpoetsen, verhaaltje en naar bed.”

Quote Op het kinderdag­ver­blijf zijn we ons ervan bewust dat kinderen voordat ze naar bed gaan, zo min mogelijk prikkels moeten binnenkrij­gen Janneke van Lummel, pedagoog

Middagslaapje of lange nacht

Volgens Van Lummel is het ook belangrijk dat je kind goed doorheeft of het tijd is voor een (kort) middagslaapje, of dat het tijd is voor de lange nachtslaap. ,,Ook dit kun je doen door middel van vaste rituelen. Bijvoorbeeld door je kind alleen ’s avonds voor te lezen en ’s middags niet. Of door hem ’s middags niet in een pyjama te laten slapen, maar ’s avonds wel. Ook doen de pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven overdag vaak de gordijnen op een kier, zodat het niet volledig donker is in de slaapruimte. Zorg dan dat je ’s avonds wél de gordijnen volledig dichtdoet.”

Als kinderen érgens slecht van slapen, dan is het wel van te veel prikkels voor het slapengaan. ,,Op het kinderdagverblijf zijn we ons ervan bewust dat kinderen voordat ze naar bed gaan, zo min mogelijk prikkels moeten binnenkrijgen”, legt Van Lummel uit. ,,Probeer dus ook thuis voordat je kind gaat slapen, de prikkels te reduceren. Ga bijvoorbeeld een halfuur voordat je kind naar bed gaat al wat rustiger en zachter praten. Vertraag je tempo en werk toe naar het slaapmoment. Als je bijvoorbeeld geïrriteerd en gejaagd tegen je kind roept dat het bedtijd is en dat hij op moet schieten, werkt dat averechts.”

Veel slapen is goed voor de gezondheid en ontwikkeling van je baby. Helaas slaapt niet elke baby even veel en lang. Maar hoeveel slaap heeft je baby eigenlijk nodig? Lees het op Ouders van Nu.

Vermoeidheidssignalen

Eén van de moeilijkste dingen als je net moeder bent geworden, is om aan je kind te zien wanneer hij of zij moe is. ,,Op het kinderdagverblijf hebben ze hier natuurlijk jarenlange ervaring mee, dus het is niet zo gek dat je zelf sommige signalen in het begin over het hoofd ziet. Let op vermoeidheidssignalen als aan het oor zitten, ogen wrijven, gapen, overstrekken, overschreeuwen, gebalde vuistjes en jengelen. Ook als je kind heel druk is, kan dit juist een teken zijn dat-ie heel moe is. Timing is essentieel: breng je kind naar bed als-ie moe is, maar niet oververmoeid, dan wordt het juist weer lastiger om ‘m in slaap te krijgen.”

,,Op het kinderdagverblijf leren we kinderen altijd om in hun eigen bed te slapen. Maar hier hebben ze wel hulp bij nodig”, vertelt Janneke. ,,Vermijd zoveel mogelijk om je kind in een draagzak of kinderwagen te laten slapen. Als je kind moeite heeft om in z’n eigen bed te slapen, kun je in het begin bij hem blijven tot hij in slaap valt. Of ga bijvoorbeeld elke vijf of tien minuten terug om te laten zien dat je er voor ‘m bent. Zo leert je kind zelfstandig in slaap te vallen, maar wel met jouw hulp en geborgenheid.”

Wees consequent en beloon als het nodig is

Heb je een peuter die regelmatig uit zijn bed komt met de meest fantasierijke smoesjes? Dan is met name consequent zijn belangrijk. ,,Blijf herhalen dat hij naar bed moet. Of wees het moment voor dat hij uit zijn bed komt en zeg dat je over vijf of tien minuten nog een knuffel komt geven. Ook kun je werken met een stickersysteem: zeg dat hij of zij een sticker krijgt als hij in z’n bed blijft liggen.”

Volg al het nieuws over Gezin via ons ook via Twitter en Facebook.