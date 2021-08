Zoon van Wendy gamet dagelijks: 'Heb de energie niet om er constant wat van te zeggen’

Goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Wendy (36) vindt het moeilijk om een balans te vinden in het gamegedrag van haar zoon (13).

,,Wanneer hij gamet, voel ik me soms comfortabel omdat ik even geen omkijken naar hem heb”, begint Wendy. De afgelopen jaren ging de moeder zelf fysiek flink achteruit, mede door borstkanker. ,,Ik heb de energie niet om er constant wat van te zeggen. Hoewel het makkelijk is hem te laten gamen, maak ik me zorgen om het aantal uren dat hij gamet. Daarbij heb ik het gevoel dat ik steeds minder controle heb over de gamesituatie.” Haar zoon gamet dagelijks en door de zomervakantie lijkt het alleen maar erger te worden.

Wat is de norm op het gebied van gamen, vraagt ze zich af. ,,Ik ben van een andere generatie en ben hier nooit mee geconfronteerd in mijn jeugd. Ik heb simpelweg geen idee wat voor regels ik op moet stellen.” Als de moeder haar zoon van het gamen probeert weg te houden, levert het meestal strijd op. ,,Hij geeft dan een weerwoord en zegt bijvoorbeeld: Jij kijkt ook naar de televisie. Soms gaat hij zelfs gewoon door met gamen. Als ik mijn stem verhef, stopt hij uiteindelijk wel. Maar het is jammer dat dat ervoor nodig is.”

Quote Volgende week vertrekt hij naar een program­meer­kamp. Ik dacht: dat heeft tenminste nog iets te maken met computers, maar dan serieuzer Wendy (36)

Zomerkampen

Regels in huis zijn er op dit moment niet. ,,Ik weet niet wat voor regels ik op moet stellen. Wat is goed en wat is niet goed? Het lukt mij ook niet om hem te interesseren voor andere zaken. Speelgoed interesseert hem bijvoorbeeld niet meer en hij verveelt zich snel.” Om te voorkomen dat hij alleen maar gamet, heeft Wendy haar zoon naar een aantal zomerkampen gestuurd. ,,Hij is naar een kunstkamp geweest en volgende week vertrekt hij naar een programmeerkamp. Ik dacht: dat heeft tenminste nog iets te maken met computers, maar dan serieuzer.”

De meeste zorgen maakt Wendy zich over de periode na de zomer, als haar zoon weer naar school moet. ,,Hij heeft een achterstand op school. Door corona en mijn eigen fysieke problemen kon ik hem niet goed helpen met thuis studeren. Door zijn achterstand is hij een schoolniveau gezakt – ik ben bang dat hij zich hierdoor gaat vervelen op school, te weinig huiswerk krijgt, waardoor hij alleen maar meer zal gamen”, vertelt ze. ,,Ik wil kortom een balans zien te vinden in zijn gamegedrag, maar weet niet hoe.”

Gametijd

Ouders zijn geneigd te focussen op het aantal uur dat een kind mag gamen, weet Daniëlle Ketelaars, preventiewerker bij Novadic-Kentron, een organisatie gespecialiseerd in verslavingszorg. ,,Belangrijker is om te onderzoeken wat de functie van het gamen bij het kind is.” Dat kan veel oorzaken hebben. ,,Is het voor de ontspanning? Of is het omdat het thuis niet lekker gaat of om sociale situaties te vermijden? Gamen wordt zorgelijk als het vluchtgedrag wordt. En hoe meer iemand gamet, hoe groter de kans is dat er problemen ontstaan.”

Als ouder is het zaak om te voorkomen dat gamen thuis een strijd wordt. ,,Daardoor ontstaat er meer stress in huis en meer reden om te gamen”, legt ze uit. ,,Het begint daarom met een goed gesprek: wees je als ouder bewust dat je niet alleen over de negatieve kanten van het gamen praat. Heb ook oog voor positieve aspecten van het gamen. Zoals dat het een leuke hobby kan zijn, kinderen zo leren samenwerken en het kan bijdragen aan het leren van de Engelse taal.” Bij jonge kinderen hoef je als ouder niet bang te zijn om grenzen te stellen. ,,Maak met jonge kinderen afspraken hoelang iemand wel of niet mag gamen. Als ouder ben jij daarin leidend”, tipt Ketelaars.

Quote Voor de meeste kinderen is het gewoon een leuke hobby, een manier om te ontspannen Daniëlle Ketelaars, preventiewerker bij Novadic-Kentron

Afspraken maken

Bij oudere kinderen raadt Ketelaars aan om samen afspraken te maken over het gamen. ,,Kijk eerst waar je kunt beginnen met het maken van kleine stappen naar verandering”, vertelt ze. ,,Dat kan zijn: een paar uur per dag naar buiten. Of samen op zoek gaan naar andere activiteiten. Als je een kind alleen maar iets verbiedt en dus het gamen wegneemt, dan blijft de verveling aanwezig. Zorg dat je met een kind op zoek gaat naar alternatieven.” Het gamen hoeft ook niet compleet verboden te worden. ,,Als je het voor elkaar krijgt met je kind om al een paar uur minder te gamen, dan is dat ook al winst.”

Gamen is niet per definitie een probleem, zegt ze. ,,Voor de meeste kinderen is het gewoon een leuke hobby, een manier om te ontspannen. Tenzij de balans zoek is.”

