Zorgen over de poepluier van je baby? ‘De kleur verschilt altijd ontzettend’

Te dun? Een rare kleur? Twijfel je over de inhoud van de luier? Met een foto van je baby’s poep kom je er in de nieuwe app My Unique Moments (MUM) van Nutricia Nederland achter of de ontlasting normaal is. ,,Je kunt alle poepluiers van je baby tracken door handmatig de kleur en consistentie aan te geven. Maar je kunt ook een foto maken, die de app dan vergelijkt met een grote database van andere foto’s van poepluiers die al zijn gegroepeerd en waar al medisch advies over is gegeven. Je krijgt dan direct antwoord of je baby’s poepluier er afwijkend uitziet of niet’’, aldus product owner en mede-ontwikkelaar Rik Tholen.