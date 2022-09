Zwaar gehandicapt kind (10) moet zelf van twee hoog naar beneden zien te komen: ‘Kan geen kant op’

Een fiets, een laptop: schoolgaan­de kinderen kosten geld en daar kun je hulp bij krijgen

Steeds meer ouders vragen om hulp voor het aanschaffen van schoolspullen. Zo kunnen kinderen toch met een eigen fiets en laptop naar school. Maar er zijn zorgen: ,,We vermoeden dat we een aantal kinderen en hun ouders niet bereiken”, zegt Carolien Gerritsen. Zij is voorzitter van de stichting Leergeld.

10:33