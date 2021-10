Zwanger en doodziek: Jessica leed aan extreme zwangerschapsmisselijkheid

Jessica Sinay was net zwanger, kon geen slokje water meer binnenhouden en spuugde dertig keer op een dag. ,,Kijk het maar even aan”, zei de huisarts. Maar toen ze 14 kilo was afgevallen in drie dagen tijd, belandde ze uitgeput in het ziekenhuis. Sinay had hyperemesis gravidarum (HG), een zwangerschapsaandoening die levensbedreigend kan zijn. ,,Naast het overgeven en de misselijkheid is het onbegrip het ergst.”

‘Verman jezelf, misselijkheid hoort erbij’, kreeg Sinay te horen. Uit haar omgeving, maar ook van zorgprofessionals. In het ziekenhuis moest ze haar eigen spuug opruimen. ,,De verpleging zei: ‘Even doorzetten, met twaalf weken is het over.’ Maar met veertien weken was ik compleet verzwakt. Ik kón niet meer. Een diëtist stelde een voedingsschema op, maar ik hield niks binnen. Ik leefde op siroop, blokjes kaas en cola zonder prik. Dat was het enige dat ik kon verdragen.”

Zo’n 80 procent van de zwangere vrouwen wordt misselijk. ,,Meestal zijn de klachten mild”, vertelt gynaecoloog dr. Rebecca Painter van het Amsterdam UMC, specialist op het gebied van HG. Maar bij een paar procent is dat wezenlijk anders. Zij lijden aan HG, een ernstige zwangerschapsaandoening die zich kenmerkt door extreme misselijkheid (met of zonder braken), ondervoeding, uitdroging en een sterke belemmering van het functioneren in het dagelijks leven. De symptomen beginnen in het eerste trimester en kunnen de hele zwangerschap blijven bestaan.

Maandenlang overleven

,,Als je het niet hebt meegemaakt, is haast niet te begrijpen hoe het is”, vertelt voormalig verloskundige Marjolein Houben, die zelf drie zwangerschappen doormaakte met HG en vele dagen op de badkamervloer doorbracht. ,,Je bent maandenlang aan het overleven. Het is écht een strijd.” Houben was zo extreem misselijk, dat ze niks kon eten of drinken. ,,Ik weet nog dat ik dacht: ik moet nu drinken, want ik wil niet naar het ziekenhuis. Maar mijn hand wilde niet naar het glas. Het gíng gewoon niet.”

Quote HG kent een lange nasleep. Veel vrouwen zijn uitgeput, hebben een vitaminete­kort opgelopen en kampen met een depressie of posttrauma­ti­sche stressstoor­nis

HG kan traumatisch zijn, weten Sinay en Houben, die allebei een bijna-doodervaring meemaakten door extreme uitdroging. Een behandeling die de oorzaak van de aandoening wegneemt, is er niet. Sinay ziet ondansetron als haar redding, medicatie tegen ernstige misselijkheid die ook wordt gegeven aan patiënten die een chemokuur ondergaan. ,,Zonder dat middel was ik er niet meer geweest – of mijn dochter niet.”

Onnodig terughoudend met medicatie

Medicatie kan zwangerschapsmisselijkheid bestrijden. Toch zijn zorgverleners vaak nog terughoudend in het voorschrijven ervan. ,,De generatie gynaecologen voor mij is opgeleid met het idee dat HG een psychiatrische oorsprong had”, verklaart Painter. ,,Die gedachte helpt niet bij de erkenning van het ziektebeeld.” Bovendien is het geven van medicatie in de vroege zwangerschap zeer beladen, omdat in het eerste trimester de organen van het kindje worden gevormd.

,,Van sommige middelen weten we inmiddels dat er geen relatie is met geboorteafwijkingen, van andere is de eventuele verhoogde kans nog onzeker of zeer beperkt”, legt Painter uit. ,,Maar niet iedere arts is hiervan op de hoogte.” De gynaecoloog hoopt dat de landelijke richtlijn voor de behandeling van HG waar momenteel aan gewerkt wordt, hier verandering in brengt. Waarschijnlijk neemt de implementatie hiervan nog enkele jaren in beslag.

HG kent een lange nasleep. Veel vrouwen zijn uitgeput, hebben een vitaminetekort opgelopen en kampen met een depressie of posttraumatische stressstoornis. Een nieuwe zwangerschap durven zij niet altijd aan, want de kans op herhaling is groot. Zo zet HG een rem op de familieplanning, hoe gewenst gezinsuitbreiding ook is.

Quote De generatie gynaecolo­gen voor mij is opgeleid met het idee dat HG een psychiatri­sche oorsprong had Rebecca Painter, gynaecoloog

Heft in eigen handen

Painter vindt dat vrouwen die HG hebben doorgemaakt, bij een nieuwe zwangerschapswens goede begeleiding verdienen. ,,Iemand die een chemokuur ondergaat, geven we direct medicatie mee die de patiënt zelf kan innemen zodra er klachten optreden. We houden er rekening mee dat diegene ernstig misselijk kan worden. Zo zou een vrouw die HG heeft doorgemaakt en opnieuw zwanger wil worden, ook de mogelijkheid moeten krijgen om haar misselijkheid in eigen beheer zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.”

,,We kunnen de klachten niet altijd verhelpen”, vult Houben aan. ,,Maar we kunnen een zwangerschap met de juiste zorg wél draaglijker maken.” Dat begint bij het vergroten van de bekendheid van de aandoening, beseft ze. Daarom geeft Houben nu bijscholing over HG aan zorgprofessionals. Ook Sinay hoopt dat vrouwen niet meer dezelfde strijd hoeven te voeren als zij heeft moeten doen. Als bestuurslid steunt ze de missie van de stichting ZEHG (zwangerschapsmisselijkheid en HG) om te zorgen dat lotgenoten zich gehoord en begrepen voelen. ,,HG is geen zwangerschapskwaaltje. Het is een slopende aandoening met een levenslange nasleep. Dat wordt nog te vaak onderschat.”

