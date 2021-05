Zwanger en veel maagzuur? ‘Dan wordt je baby geboren met een volle bos haar’

BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda, van zwanger zijn krijg je grotere voeten en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: heb je last van maagzuur tijdens de zwangerschap? Dan wordt je baby geboren met een volle bos haar.

Het klinkt nogal onwaarschijnlijk dat maagzuurklachten bij de moeder gerelateerd zijn aan de haarbos van je baby. Alsof de kriebelende haartjes in je buik ervoor zorgen dat je maag van streek raakt. Toch is het waar, blijkt uit onderzoek dat gedaan is in 2006 door Kathleen Costigan.



Onderzoekers vonden een verband tussen de mate van last van maagzuur en de hoeveelheid haar van de baby. Vrouwen die ernstige of gemiddelde last hadden van maagzuur kregen een kind met relatief veel haar. Vrouwen die weinig tot geen klachten hadden, kregen een kindje met minder of geen haar.

Biologische verklaring

Het maagzuur wordt overigens niet veróorzaakt door de kriebelende haartjes van de baby in je buik. ,,Er is een onderliggende biologische verklaring die ervoor zorgt dat de haargroei van baby’s wordt gestimuleerd en tegelijkertijd zorgt voor brandend maagzuur bij de moeder’’, zegt diëtist Laura Kool van praktijk Novita voor zwangere vrouwen. ,,Ja, ik ken het onderzoek. Destijds was het een eyeopener dat bakerpraatjes ook echt waar kunnen zijn.’’

De onderzoekers suggereren dat de hormonen verantwoordelijk zijn voor beiden. Volgens Kool is dat een logische verklaring. ,,Sommige zwangerschapshormonen zoals oestrogeen en progesteron kunnen ervoor zorgen dat er meer haarzakjes op het hoofd van de baby worden gevormd. Tegelijkertijd zorgen deze hormonen ervoor dat het klepje, of eigenlijk de sluitspier, tussen de maag en de slokdarm minder goed sluit waardoor maagzuur uit de maag omhoog kan komen.’’

De hormoonniveaus van zwangere vrouwen verschillen, zegt Kool. ,,Sommige vrouwen hebben daar dus meer last van dan andere.’’ Toch heeft tussen de 50 en 75 procent van de zwangere vrouwen last van maagzuur. ,,Ik zie het ook heel veel bij ons in de praktijk. Vaak is het ook iets waar zwangere vrouwen in berusten. Het hoort er nu eenmaal bij.’’

Baarmoeder groeit

Naast de hoge hoeveelheid oestrogeen en progesteron is daar nog een verklaring voor. ,,Als de baby groter wordt, drukt de baarmoeder tegen de maag aan. Ook dan wordt het maagzuur de slokdarm in gedrukt.’’ Dat zuur is zo sterk dat het het slijmvlies van de slokdarm kan irriteren en uiteindelijk ook aantasten. ,,Sommige vrouwen hebben er zoveel last van dat ze het zelfs in hun mond proeven als ze liggen te slapen’’, zegt Kool.

Vrouwen die er heel veel last van hebben kunnen bij de huisarts om een maagzuurremmer vragen. ,,Dat is een stof die het zuur in de maag bindt en voorkomt dat het eruit loopt.’’ Bij de drogist kun je bijvoorbeeld Rennies of Gaviscon kopen. ,,Deze producten zijn ook veilig voor zwangere vrouwen, maar overleg voor gebruik voor de zekerheid even met de verloskundige’’, zegt Kool.

Anders eten kan ook helpen om maagzuur te verminderen. De meeste vrouwen krijgen maagzuurklachten na vet eten zoals patat en kibbeling. ,,Vet blijft langer aanwezig in de maag, daardoor wordt ook meer maagzuur geproduceerd en krijg je er dus ook meer last van’’, zegt de diëtist. Zes tot acht kleine maaltijden eten in plaats van drie grote zorgt soms ook voor minder klachten. ,,Als je kleine beetjes eet, verlaat dat ook snel weer de maag.’’ Tot slot kan het eten en drinken van melkproducten het probleem verminderen. ,,De calcium in melk en vla bindt eveneens het maagzuur. Vaak drinken zwangere vrouwen dan ook veel melk’’, ziet Kool.

