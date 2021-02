Zwanger? Waarom je nog even moet wachten met vaccineren

Een speciaal opgerichte, multidisciplinaire werkgroep ‘Covid-19 en Zwangerschap’ heeft daarom onlangs het ‘Standpunt vaccinatie tegen Covid-19 rondom zwangerschap en kraambed’ gepubliceerd.

De werkgroep adviseert om gezonde zwangere vrouwen niet standaard te vaccineren. Zwangere vrouwen met onderliggende, ernstige ziekten of met een beroep waardoor ze grote kans hebben op blootstelling aan het coronavirus (zoals in de zorg), mogen wel gevaccineerd worden. Vooralsnog ziet de adviesgroep geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de periode voor conceptie, bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling, al wordt er wel een kanttekening gemaakt: toekomstige studies moeten de veiligheid nog definitief bevestigen.

Er zijn dus nu nog geen redenen om aan te nemen dat de vaccins schadelijk zijn tijdens de zwangerschap, maar omdat de coronavaccins van Pfizer en Moderna de eersten zijn met mRNA, zijn er nog geen gegevens bekend over wat het effect is voor moeder en kind op de korte en langere termijn.

Antistoffen verpakt in vetbolletjes

Voor sommige mensen is de snelle ontwikkeling van de vaccins plus de nieuwe techniek, die wordt gebruikt, reden tot zorg. Dat hoeft absoluut niet, zegt viroloog Andrea Pruijssers van het Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee.

Quote Er zijn 20.000 mensen die het vaccin getest hebben, maar daarvan mocht niemand zwanger zijn. Achteraf bleken er twaalf toch zwanger. Jean-Luc Murk, arts en microbioloog

Zij werkte mee aan de ontwikkeling van het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna en geeft een vaccinlesje: mRNA is een natuurlijk molecuul, iets dat in elke cel zit. De ‘m’ staat voor messenger. De genetische code geeft cellen de opdracht bepaalde eiwitten te produceren, in dit geval eiwitten om het coronavirus te bestrijden. Het vaccin stuurt het mRNA het lichaam in, verpakt in vetbolletjes. Andere vaccins maken in plaats van die vetbolletjes gebruik van onschadelijke virussen om het RNA in de cellen te brengen, zoals een chimpanseeverkoudheidsvirus (AstraZeneca en Janssen uit Leiden gebruiken deze techniek, red.). ,,Maar als je het RNA aflevert in vetbolletjes die bijna meteen weer vergaan, ben je veel preciezer bezig.”

Geen negatieve effecten bij zwangere ratten

Maar waarom wordt er dan aanbevolen te wachten als je zwanger bent? Arts en microbioloog Jean-Luc Murk geeft antwoord: ,,Omdat het niet op zwangere vrouwen getest is. Er zijn 20.000 mensen die het vaccin getest hebben, maar daarvan mocht niemand zwanger zijn. Bij zwangere ratten is het vaccin wel getest. Voor en tijdens een zwangerschap kregen zij vier keer de normale dosis, zonder enige invloed op de zwangerschap.”

,,Achteraf bleken in het testpanel per ongeluk alsnog twaalf zwangere vrouwen te zitten, en ook bij hen is vooralsnog niets misgegaan. Ook hoor ik vaak de vraag of je onvruchtbaar kunt worden van het vaccin, maar er zitten geen stoffen in die daar invloed op zouden kunnen hebben. Ik zie geen enkele aanwijzing voor onvruchtbaarheid. Het vaccin wordt meteen afgebroken, verdwijnt direct en gaat dus niet door het lichaam ‘zwerven’. Ook bij de proefdieren werd geen effect op de vruchtbaarheid gezien.”

Hoewel toekomstige studies de veiligheid dus nog definitief moeten bevestigen, lijken er nu geen redenen te zijn voor bezorgdheid. Wel worden zwangere vrouwen die gevaccineerd zijn zorgvuldig gemonitord door bijwerkingencentrum Lareb.

De Gezondheidsraad ziet geen reden om vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven af te raden. Het is namelijk aannemelijk dat het vaccin – net zoals andere niet levende vaccins – niet in de moedermelk terecht komt.

