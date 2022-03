‘Zwemlessen regelmatig onder de maat’

De enquête is ingevuld door bijna zesduizend consumenten van wie ten minste één kind op zwemles heeft gezeten. Een op de tien ouders was zelfs zo ontevreden over de kwaliteit van het onderwijs dat ze zijn overgestapt van zwemlesaanbieder. Vooral het toezicht en de begeleiding waren onder de maat.

Schoolzwemmen was tot 1985 verplicht. Sindsdien gaan scholen en gemeenten zelf over de organisatie en financiering, wat in veel gevallen heeft geleid tot de afschaffing ervan. Ook zijn er verschillende aanbieders, die veelal een eigen diploma hanteren en allemaal werken via andere richtlijnen voor deelnemende verenigingen.

Het leeuwendeel van de ouders weet dat helemaal niet, blijkt ook uit de enquête. Zo is het 84 procent van de consumenten onbekend dat zweminstructeurs in Nederland niet altijd gediplomeerd hoeven te zijn. En zeven op de tien ouders beseffen niet dat er geen landelijke kwaliteitseisen vastzitten aan de verstrekte zwemdiploma’s.

Werk aan de winkel

In de reportage van Radar, die AvroTros vanavond uitzendt, komt naar voren dat de belangrijkste aanbieders van zwemdiploma’s ook vinden dat er ‘werk aan de winkel is’. Al verschillen ze van mening over de vraag of er landelijk uniforme regels opgesteld moeten worden.

SP-Kamerlid Van Nispen maakt zich al jaren hard voor één nationaal zwemdiploma. ,,Je kunt niet van ouders verwachten dat ze zelf gaan uitzoeken wat er geregeld is en of het veilig is. Ik zeg niet dat bepaalde aanbieders niet deugen, dus die verscheidenheid kan wat mij betreft blijven. Maar de komst van uniforme regels is wel nodig.’’

De uitzending van Radar is vanavond om 20.35 uur op NPO 1.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: