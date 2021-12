1,5 jaar na corona ging het beter met Lennie, tot ze simpele verdoving kreeg bij de tandarts

Dit is de mooiste kerst­straat van Groene Hart: ‘Begon als grapje, nu heeft iedereen het erover’

Met een levensgrote skipiste mét skiër is De Titus Brandsmastraat in Oudewater door de redactie van AD Groene Hart uitgeroepen tot mooist versierde kerststraat van Het Groene Hart. ,,Het is als grapje begonnen, maar inmiddels heeft wel iedereen het erover.”

