124.000 nieuwe kankerpatiënten erbij in 2021: ‘Kanker is de andere pandemie’

Coronavirus LIVE | Frankrijk houdt vast aan coronapas, Zweden schrapt vrijwel alle maatrege­len

Zweden schrapt in navolging van buurlanden Denemarken en Noorwegen vrijwel alle coronamaatregelen. Vanaf 9 februari komen de meeste beperkingen te vervallen, omdat de situatie in de Zweedse zorg stabiel is. Frankrijk houdt daarentegen voorlopig nog vast aan de coronapas, zegt zorgminister Véran. Pas als de ic's ‘leeg’ zijn, wil de Franse regering praten over afschaffing van de toegangspas. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

0:05