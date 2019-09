5G is de reden dat Jacqueline (57) Nederland verliet: ‘Ik was al zo beroerd en ziek’

Waarom ligt half Nederland stil? En 13 andere vragen over stikstof

6:00 Bouwprojecten, Schiphol, wegverbredingen, melkkoeien en zelfs de Formule 1 liggen onder vuur door een ogenschijnlijk nieuwe boosdoener: stikstof. De natuur én de mens hebben er last van. Hoe groot is het milieuprobleem? Waar komt het door? En hoe komen we er vanaf? De stikstofcrisis in veertien vragen en antwoorden.