Aanpak seksueel geweld tegen jongeren schiet tekort: vaak weer slachtoffer

Explosie meldingen seksueel geweld: ‘Onthullin­gen The Voice nadelig voor slachtof­fers misbruik in familie’

NIJMEGEN - Onthullingen over mogelijk seksueel wangedrag bij bijvoorbeeld The Voice en Ajax kunnen schadelijk zijn voor zowel slachtoffers als daders. Alle aandacht voor de bekende Nederlanders die zich misdragen, leidt af van de meest schadelijke vorm van seksueel geweld: die in de familie- en gezinssituatie.

7 oktober