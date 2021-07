Actrice Sanne Vogel: ‘Soms drink ik een beetje te veel, dan een paar weken niet’

‘Dat je zo’n kalfje weghaalt bij de moeder’

Eten & drinken: ‘Momenteel ben ik aan het intermittent vasten. In het weekend ontbijt ik, maar doordeweeks eet ik pas vanaf 12 uur. Salade, soep, vruchten, noten. Sinds 2,5 jaar eet ik veganistisch. Daarvoor ook al, maar niet buiten de deur, dan at ik vegetarisch. Ik wilde niet ‘lastig’ zijn. Nu maakt dat me minder uit. De keuze heeft ook met andere dingen te maken. Ik ben in 2019 bevallen van een dood kindje. Kort daarna las ik in De koe knikte ja van Erik Schumacher dat kalfjes worden weggehaald bij hun moeder, zodat wij zuivel kunnen eten. Dat wist ik al, maar ik negeerde het. Nu ik had gevoeld hoeveel pijn het deed een kind te verliezen, kon ik mijn kop niet langer in het zand steken en besloot ik helemaal vegan te worden. En het kookboek, waar ik al een tijdje aan werkte, helemaal plantaardig te maken. Ik hou van natuurwijn, wijn zonder sulfiet. Heerlijk in combinatie met oesterzwambitterballen. Soms drink ik dan een beetje te veel, en dan drink ik een paar weken niet.’