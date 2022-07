Airco aan en naakt slapen? Of toch maar een pyjama aan? Zo kom je de hitte door

Hè lekker, de hele dag in de airco op kantoor. Of is dat toch niet zo goed?

Daar is inderdaad wel wat op af te dingen, weet inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboudumc. ,,Ik las laatst in een onderzoek dat de airco idealiter zes graden lager is dan de buitentemperatuur, maar mensen stellen hem vaak af op zo’n 21 graden. Dat is én niet energiezuinig én het is ook niet nodig, want we kunnen best goed tegen de warmte. Mensen zijn eigenlijk tropische dieren, de eerste mens liep rond op de savanne. We zijn daarna steeds noordelijker getrokken, maar nog altijd past binnen een dag of tien de warmtehuishouding zich aan. Je hartslag en lichaamstemperatuur wordt in rust lager en je gaat al eerder en meer zweten om af te koelen.”