Alcoholconsumptie het hoogst onder hoogopgeleide ouderen

VIDEO Waarom jij helemaal wordt lekgeprikt door muggen (en je partner niet)

6 juli Het is weer zomer en de muggen komen massaal tevoorschijn. Bij het horen van gezoem in de slaapkamer weet je dat het de volgende ochtend raak is: je zit onder de muggenbulten. Maar waarom word jij wel altijd gestoken, en je partner niet? Entomoloog Bart Knols (Radboud Universiteit) legt het je in zijn college bij de Universiteit van Nederland uit.