Alleen bij een vriendje spelen? Kan niet. Juul (7) moet door zijn diabetes altijd in de gaten gehouden worden

Brooklyn (4) moet zeven keer per dag spuiten: ‘Waarom heb ík nou diabetes?’

11 oktober Ze is nog maar vier jaar oud en twee jaar geleden werd Brooklyn al gediagnosticeerd met diabetes type 1. Haar ouders moeten minimaal zeven keer per dag insuline bij haar inspuiten. Dat is niet alleen voor het kleine Rotterdamse meisje zelf zwaar, maar óók voor haar ouders. Maurice, Caroline, Roxy en Brooklyn doen morgen mee aan de New York Mini Marathon om geld in te zamelen voor het Diabetes Fonds. ,,Je levert als ouder elke dag en nacht topsport en soms zijn de resultaten slecht. Dat is zo frustrerend.’’