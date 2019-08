Als de woorden in je hoofd haperend uit je mond komen

1 op de 10 lijdt aan slapeloos­heid: ‘Bijslapen is een fabeltje’

4 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied in de Zomeruniversiteit. Vandaag deel 3: Hoogleraar Eus van Someren (59) heeft maar één passie: slapeloosheid doorgronden. Al moet hij er zijn eigen slaap voor opofferen, hij wil de stoornis, waaraan 10 procent van de Nederlanders lijdt, kunnen behandelen. ,,Bijslapen? Dat is een fabeltje.’’