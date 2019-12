‘Als ik toen naar die dokter had geluisterd, was ik er nu al jaren niet meer geweest’

Nierkankerpatiënt Ger Dullens uit Brabant zal de ochtend dat hij bij zijn specialist in het regionale ziekenhuis zat, niet licht vergeten. ,,Twaalf jaar geleden was er bij mij een nier weggehaald, omdat ik kanker had. Het ging acht jaar lang goed, tot er iets vreemds achter mijn milt werd geconstateerd. Mijn uroloog zou dat bespreken met zijn collega’s in wat ze noemen een multidisciplinair overleg. Die ochtend bleek dat hij mij was vergeten te bespreken. Hij kreeg een rood hoofd en rende gauw weg naar een collega.’’