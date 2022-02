Als Jan bij de oogarts zit, stort zijn leven in: ‘Waarom overkomt mij dit?’

Hoe ga je om met Het duurde 7 jaar voordat Mirjam zwanger raakte: ‘Het voelde alsof mijn lichaam me in de steek liet’

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: bij Mirjam Heek (42) duurde het 7 jaar voordat ze zwanger raakte. Hoe steun je iemand die moeite heeft om zwanger te worden?

26 januari