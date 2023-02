Als je bewuster wil leren eten ‘is een quick fix vaak niet mogelijk’

De vraag naar diëtisten neemt toe, en zij kunnen de vraag naar advies nauwelijks aan. De coronacrisis, maar ook de turbulente tijden spelen hierin een rol, ziet Berdien van Wezel, diëtist bij Gezond Leven Diëtisten.

,,Iedereen wil iets doen aan de gezondheid, of dat nu vaker mediteren of minder suiker eten is”, aldus Van Wezel. ,,We zien veel cliënten met long covid die niet altijd een effectieve behandeling krijgen. Deze mensen gaan dan op zoek naar individuele hulp.”

Een goede basiskennis over gezonde voeding is belangrijk als je je leven op een gezondere manier wil inrichten. Het Voedingscentrum geeft hiervoor advies: ,,Wij geven algemene adviezen over gezond en duurzaam eten. We maken daarbij onderscheid naar bepaalde doelgroepen, omdat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kan verschillen, bijvoorbeeld per geslacht en per leeftijd”, zegt Iris Groenenberg Expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum.

Tegengaan overgewicht of vermijden hoog cholesterol

De rol van een diëtist ligt er volgens Groenenberg in om advies op maat te verlenen. Een diëtist houdt bijvoorbeeld rekening met de culturele achtergrond, budget en of iemand een aandoening heeft. Het advies van het Voedingscentrum is bedoeld voor de algemene populatie.

,,Wij zien de signalen dat het moeilijk kan zijn om gezond te eten met de toenemende kosten van bijvoorbeeld boodschappen. We willen dat gezonde voeding voor iedereen makkelijk en betaalbaar is”, zegt Groenenberg.

Quote Een algemeen advies is om meer groente, fruit en vezels te eten. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn Berdien van Wezel

De meeste vragen gaan over hoe gezond en bewust eten eruit ziet, merkt Van Wezel op. ,,Veel mensen vragen wat ze moeten eten om overgewicht tegen te gaan of om een hoog cholesterol te vermijden”, legt Van Wezel uit.

,,Mensen zoeken vooral een eetpatroon dat aansluit op alle behoeften. Dat kan gaan om overgewicht, darmklachten of advies bij een vegan lifestyle”, vertelt de diëtist. Een algemeen advies is om meer groente, fruit en vezels te eten. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

Slim boodschappen doen

Groente uit de vriezer of uit een pot, zonder toegevoegd zout en suiker is net zo gezond als vers, tipt Groenenberg. En als je dan toch staat te koken, is het de moeite niet om een extra portie te bereiden, zodat je deze in kunt vriezen en gebruiken op een moment dat je weinig tijd hebt. Op de website van het Voedingscentrum kun je checken hoelang je eten kunt bewaren.

Beide experts adviseren om slim boodschappen te doen. ,,Ga eens naar de markt. Je moet dan misschien wel creatief zijn, maar als je ruimte hebt in de koelkast of diepvries kun je hier echt voordelig je slag slaan”, adviseert Van Wezel.

Een grote winst valt te behalen in kleine dingen die voor iedereen anders kunnen zijn. ,,Mensen willen een quick fix, maar dat is vaak niet mogelijk”, weet Van Wezel. Probeer in kleine stapjes richting een voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf te gaan. ,,Probeer je dagelijkse hoeveelheid groente te verspreiden over de dag. Als je veel frisdrank drinkt, is het al een win om je dagelijkse glaasje cola te vervangen door water”, besluit Groenenberg.

