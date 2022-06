Als niemand de telefoon opneemt, is er de Luisterlijn: ‘Om vier uur ’s nachts gaan mensen nadenken’

Het is vier uur ‘s nachts. Ergens in de regio Amersfoort, de precieze locatie is geheim, gaat de telefoon bij de Luisterlijn over. Er wordt opgenomen door vrijwilliger Lilian Swart. Aan de lijn is iemand die nu echt even móet praten. ,,Dat is iemand die op dat moment de behoefte voelt om te praten over waarom ze niet kunnen slapen, of juist waarom ze nu al wakker zijn geworden. Iemand die écht even een verhaal kwijt moet, maar niemand kent die op dat moment de telefoon opneemt.”