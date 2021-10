Amadi (10) uit Apeldoorn kreeg botkanker, maar zit nu mét prothese als superheld bij een Happy Meal

Een tikkeltje zenuwachtig drentelt Amadi door de woonkamer. Hij mag niet meer naar buiten kijken, want daar komt Snelle als verrassing aan. Amadi geeft de kleine kat Garfield nog maar een boks en een high five. Even later staat de rapper, bekend van hits als Reünie en In de schuur, voor zijn neus. De 10-jarige Apeldoorner is even beduusd en kan zo gauw niet op de artiestennaam van de BN’er komen. ,,Lil’ Kleine’’, zegt die om het ijs te breken.