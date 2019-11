Amerikaans onderzoek: medicatie vaak even effectief als stent bij hartprobleem

Ik heb geleefd Els (63) wordt niet meer beter, nu beschil­dert ze vast haar eigen grafkist

6:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Els (63) is natuurliefhebber en kunstenaar in hart en nieren. Daarom beschildert ze zelf vast haar grafkist. ‘Er komen alleen planten op mijn kist die ik mooi vind.’