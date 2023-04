Anniek (33) wilde studeren, een gezin stichten, maar ze kreeg Lyme: ‘Schrik niet, ik ben een succesverhaal’

Hoef je minder vitamine D te slikken nu de zon vaker schijnt?

De zon schijnt weer vaker, met als gevolg dat er in je lichaam vitamine D wordt aangemaakt. Kun je dus stoppen met deze vitaminepillen slikken? Nou, dat geldt lang niet voor iedereen, zegt apotheker Sander van den Bogert. In deze rubriek beantwoordt ons panel aan deskundigen elke week een lezersvraag over voeding, gezondheid of relaties.