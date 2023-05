Anton probeert met stroomstootjes in zes weken spieren te kweken: ‘Kost geen druppel zweet’

Podcast Over de Liefde: ‘Ik loop niet meer hand in hand over straat met mijn vriend’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde met bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is AD-journalist Jeroen de Vreede te gast. Jeroen schreef een persoonlijk verhaal over hoe vrij hij zich voelt als homoseksuele man in Nederland. En dat valt bitter tegen. ‘Ik loop ‘s avonds niet meer hand in hand over straat met mijn vriend. Daarvoor zijn te veel incidenten geweest de laatste tijd’.