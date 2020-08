Apothekers en medicijnautoriteit: Paracetamol is veilig

Dat blijkt uit onderzoek van het lab van de KNMP, het Laboratorium der Nederlandse Apothekers, dat tabletten paracetamol van negentien verschillende merken onderzocht. ,,Mensen kunnen paracetamol gewoon blijven innemen”, concludeert voorzitter Aris Prins van de KNMP. Tot die slotsom komt ook collegevoorzitter Ton de Boer van het CBG. ,,Bij paracetamol zijn geen meldingen gedaan van overschrijding van veilige grenzen. Ook vallen alle geteste partijen onder de strenge grens van wat is toegestaan. De risico's voor de patiënt zijn verwaarloosbaar klein."

NRC en Zembla meldden eerder dat de grootste producent van paracetamol ter wereld, het Chinese Anqiu Lu'an Pharmaceutical, een grondstof verkocht die was vervuild met PCA. Gisteravond meldden de twee media al dat elf populaire merken veilig zijn.

Verwaarloosbaar

PCA kan worden gemeten als meer dan 0,3 microgram in een tablet van 500 milligram (500.000 microgram) zit. Die hoeveelheid is nergens gevonden. Zowel de apothekers als de overheidsinstanties sluiten niet uit dat minieme deeltjes PCA in paracetamol kunnen zitten, maar die hoeveelheden zijn verwaarloosbaar. In Europese richtlijnen staat dat mensen veilig 34 microgram PCA per dag kunnen binnenkrijgen. Als inderdaad onmeetbaar kleine spoortjes PCA in de pillen zitten, zouden mensen minstens honderd pillen per dag moeten innemen om aan de grens van 34 microgram te komen.

CBG en IGJ wijzen erop dat het maken van paracetamol een ‘ingewikkeld chemisch proces’ is, waarbij altijd onzuiverheden ontstaan. ,,Dit is nooit helemaal te voorkomen: 100 procent zuiverheid is nagenoeg onmogelijk.”

Maximaal toelaatbaar

Zembla en NRC lieten drie monsters van de grondstof uit de Chinese fabriek onderzoeken. Die bleken tussen de 5 en 6 milligram PCA per kilo te bevatten. ,,Als deze grondstof verwerkt zou zijn in een tablet van 500 mg paracetamol, dan zou deze tablet 3 microgram PCA bevatten”, schrijven de apothekers. Zulke hoeveelheden zaten dus sowieso niet in de onderzochte tabletten. Maar zelfs als dat wel zo was, zou de maximaal toelaatbare dosis PCA niet zijn overschreden. Die is vastgesteld op 34 microgram. Wie 6 tabletten paracetamol per dag inneemt met 3 microgram PCA, krijgt 18 microgram binnen.

De grens van 34 microgram is gebaseerd op het theoretische risico dat één persoon extra kanker krijgt per 100.000 mensen die hun leven lang iedere dag de maximale dosering paracetamol gebruiken, lichten CBG en IGJ toe.

