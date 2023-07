Arts over botontkalking: ‘Mensen denken onterecht dat broze botten horen bij het ouder worden’

Medicijnte­kor­ten blijven groeien: ‘We zijn doorgescho­ten in drukken op de prijs’

Wéér een ander doosje voor die cholesterolpillen. Wéér die boodschap van de apotheker: helaas, het middel dat u nodig heeft, is er niet. Het gebeurt dit jaar zó vaak dat medicijnen niet beschikbaar zijn dat apothekersvereniging KNMP de noodklok luidde: er zijn nu halverwege het jaar al bijna net zoveel tekorten als in heel 2022. Hoe kan het dat de problemen alleen maar groter worden en een oplossing niet in zicht lijkt?