Artsen zonder Grenzen bestaat 50 jaar: ‘Zouden moeten streven naar eigen opheffing

Van Syrië tot Congo, Maaike (42) biedt hulp in oorlogsge­bie­den: ‘Er is een constante spanning’

Ze woonde in Syrië, Irak, de Centraal Afrikaanse Republiek, Congo en Nigeria: voor Maaike Hersevoort (42) zag het leven er de afgelopen tien jaar allesbehalve ‘alledaags’ uit. De Utrechtse werkt voor Artsen zonder Grenzen in oorlogsgebieden en arme landen. ,,Niet élke plek in Syrië of Irak is onveilig.”

11 december