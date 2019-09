Berts hart stond stil: ‘Toen ik bijkwam, was alles weg’

Moeten we echt acht uur slapen per nacht? ‘Middagdut­je is hét recept voor een lang en gezond leven’

7:57 We denken dat het ‘normaal’ is om 's nachts acht uur te slapen. Maar net als de Belgische regisseur en acteur Luk Wyns, die omwille van een onrustige baby in blokken van drie à vier uur slaapt, delen veel mensen hun bedtijd anders in. Van bifasisch slapen - een korte nacht en een siësta - tot zes dutjes van twintig minuten. Wat is hier van waar? En is dit ‘slaaphacken’ een gevaar voor de gezondheid?