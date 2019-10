Bestaan er meerdere soorten orgasmes? Onze expert geeft antwoord

Koken & eten Dit moet je volgens deze veroude­rings­ex­pert wel (en niet) doen om 100 te worden

14 oktober Een pilletje waarmee je relatief gezond 100 of zelfs 110 jaar wordt: binnen nu en tien jaar is het er. Maar voor het zover is, kunnen we onze levensduur ook al serieus verlengen door dagelijks te vasten en 20 minuten – sléchts 20 minuten – te bewegen, zegt de Belgische arts Eric Verdin (62).