Bierdrinkers worden vaker gestoken door muggen, en andere weetjes over beestjes

Bij dit bedrijf in Montfoort worden vaak tijgermug­gen aangetrof­fen, maar controle laat te wensen over

Het Montfoortse autobandenbedrijf Kargro moet beter optreden tegen ziekmakende muggen. Stichting platform Stop invasieve exoten heeft demissionair minister Tamara van Ark verzocht in te grijpen. Kargro is een van de tien bandenbedrijven, waar in de afgelopen drie jaar tijgermuggen of gelekoortsmuggen zijn aangetroffen.