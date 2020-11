Bij grote verzekeraars gaat zorgpremie omhoog, impact coronavirus beperkt

onder professoren Medische wetenschap en de mentale kant van het ziek zijn: ‘Het is meer dan een kwestie van wilskracht’

10 november In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Vandaag: Frank Snoek uit Abcoude is professor in de medische psychologie. Hij richt zijn onderzoeken op de impact van chronisch ziek-zijn op iemand zijn leven en ontwikkelde ondersteunende programma’s om diabetespatiënten hun eigen behandelaar te kunnen laten zijn.