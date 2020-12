Bijna 1 miljoen Nederlanders kunnen ruim 100 euro besparen op hun zorgpremie

Dat komt neer op een totale besparing van bijna 100 miljoen euro, blijkt uit berekeningen van vergelijkingsssite Independer. In totaal hebben 11 miljoen mensen een collectieve verzekering, vaak via het werk. Van hen hebben 1,2 miljoen verzekerden alleen een basisverzekering. Juist die collectieve basisverzekering is over het algemeen een dure verzekering.

Dat komt omdat verzekeraars vooral hun duurdere polissen aanbieden voor het collectief. Deelnemers aan zo’n collectieve verzekering krijgen weliswaar maximaal vijf procent korting op de premie, maar dan nog is de basisverzekering duur.

Meeverzekerde kinderen

Uit een inventarisatie blijkt dat een gemiddelde besparing van 103 euro per jaar mogelijk is door over te stappen naar een goedkope individuele verzekering. Dat gaat op voor 966.000 van de 1,2 miljoen mensen met alleen een basisverzekering. Dat verschil komt door de meeverzekerde kinderen. Die tellen wel mee als verzekerde, maar zijn gratis meeverzekerd en betalen dus geen premie. ,,Veel mensen denken nog steeds dat je met een collectieve verzekering goedkoper uit bent. Maar dat is niet altijd het geval’’, zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. ,,Het is goed om te kijken of je elders niet goedkoper uit bent.’’

De besparing geldt nadrukkelijk voor mensen met een basisverzekering. Voor wie aanvullend verzekerd is, kan het sommetje heel anders uitpakken. Dat komt omdat verzekeraars ook korting geven op de aanvullende verzekeringen. Een verzekerde kan dan wel besparen op de basisverzekering door over te stappen, maar verliest de korting op de aanvullende verzekering. Dan is het de vraag of overstappen loont. Independer denkt dat voor mensen met veel aanvullende verzekeringen een overstap financieel nadelig is.

Kraamzorg

Kritisch kijken naar de aanvullende verzekering kan ook lonend zijn volgens de Consumentenbond. ,,Bij collectieve verzekeringen heb je vaak een uitgebreid pakket aanvullende verzekeringen. Daar zit dan kraamzorg, fysiotherapie en orthodontie in bijvoorbeeld. Als je daar maar heel beperkt gebruik van maakt kan het zijn dat je met een minder uitgebreide aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar goedkoper uit bent’’, zegt Van der Staak.

Uit eerder onderzoek bleek dat veel mensen juist vanwege de aanvullende verzekeringen blijven zitten. Ze zijn bang dat ze bij een overstap naar een andere verzekeraar hun aanvullende verzekering verliezen. Een verzekeraar heeft namelijk geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering.

