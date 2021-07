Bloeddonoren opgeroepen om extra bloed af te staan voor ziekenhuizen

Student Thijs (24) is bloeddonor: ‘Ik kan het goed missen en je redt er levens mee’

14 juni Op 14 juni wordt wereldwijd de verjaardag gevierd van Karl Landsteiner; door zijn vinding werd het mogelijk om levens te redden door bloedtransfusies. Ieder jaar staat deze dag in het teken van bloeddonoren. Bij Sanquin in Breda zetten ze de donors in het zonnetje. ,,En het is een mooie reclame om aan nieuwe donors te komen.’’