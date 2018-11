Blokhuis: ‘Ik ga niemand vaccinaties door de strot duwen’

Koken & eten Coca-Cola laat suiker steeds meer los

17 november Suiker is steeds minder belangrijk voor Coca-Cola. Tot 1955 had de drankenproducent maar één drankje in zijn assortiment: Coca-Cola. Ruim 60 jaar later heeft het Amerikaanse icoon meer dan 500 broertjes en zusjes. De consument blieft geen 8 suikerklontjes meer in zijn blikje fris.