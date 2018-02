Bol.com stopt met verkoop lachgas

,,We verkopen alles, ook van andere aanbieders, zolang het artikel niet bij wet verboden is'', aldus Verkerk. ,,Maar soms maken wij een uitzondering. Als bijvoorbeeld de overheid vraagtekens bij een artikel of als we verwachten dat er op korte termijn aanpassingen volgen in de wetgeving.''



Volgens Verkerk heeft Bol.com de patronen uit het assortiment gehaald, omdat ze verkeerd worden gebruikt. Namelijk in combinatie met ballonnen en zogeheten lachgas crackers. ,,Eigenlijk zijn het slagroompatronen, maar daar worden ze vaak niet voor gebruikt. De capsules zijn omstreden. Daarom hebben we besloten om ze niet langer te verkopen.''



Het is nog onbekend of andere retailers het voorbeeld van de grote webwinkel zullen volgen. Blokker, die lachgas ook al jaren aanbiedt, was niet bereikbaar voor commentaar. Andere grote spelers op de markt, zoals n2oballon.nl en Horecaworld waren evenmin te bereiken.